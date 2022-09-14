https://news.day.az/world/1495456.html Водитель сбил первоклассника, который завязывал шнурки - ВИДЕО
Водитель сбил первоклассника, который завязывал шнурки - ВИДЕО
В Петропавловске-Камчатском водитель сбил 7-летнего мальчика. Все произошло у одного из магазинов. Школьник присел, чтобы завязать шнурки.
В этот момент автомобиль выезжал с парковки. Первоклассник оказался прямо под колесом машины, но водитель этого не заметил и продолжил движение.
Остановился автомобилист только, когда к ребенку подбежали очевидцы. Мальчика увезли в больницу с переломом ключицы.
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