Водитель сбил первоклассника, который завязывал шнурки

В Петропавловске-Камчатском водитель сбил 7-летнего мальчика. Все произошло у одного из магазинов. Школьник присел, чтобы завязать шнурки.

В этот момент автомобиль выезжал с парковки. Первоклассник оказался прямо под колесом машины, но водитель этого не заметил и продолжил движение.

Остановился автомобилист только, когда к ребенку подбежали очевидцы. Мальчика увезли в больницу с переломом ключицы.