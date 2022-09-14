Еврокомиссия предложила изъять треть сверхприбыли энергокомпаний

Еврокомиссия (ЕК) предлагает изымать не менее трети (33 процентов) сверхприбыли угольных, нефтяных и газовых компаний блока для борьбы с энергокризисом, пишет ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, передает Day.Az.

"Эти взносы будут собирать государства ЕС, и мы считаем, что они должны составлять не менее 33 процентов сверхприбыли. Эти средства позволят перебалансировать рынок электричества в ЕС", - подчеркнула Симсон. В тексте предложений ЕК указано, что сверхприбылью будет считаться прибыль предприятий, полученная в 2022 году и более чем на 20 процентов превышающая их среднюю прибыль за последние три года.