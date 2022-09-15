Комитет Сената США одобрил инициативу по наращиванию военной помощи Тайваню

Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам одобрил в среду инициативу, которая предполагает предоставление военной помощи администрации Тайваня, поддержку ее участия в работе международных организаций, а также принятие ряда других мер.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил старший республиканец комитета Джим Риш (от штата Айдахо) по итогам голосования.

"Поскольку Китай усиливает свою угрожающую риторику и военную агрессию, нам необходимо принять меры для укрепления самообороны Тайваня, пока не стало слишком поздно, - утверждал Риш в распространенном письменном заявлении. - Я рад, что ряд моих положений <...> вошли в законодательный пакет по политике в отношении Тайваня, который был принят сегодня (в среду - прим. ТАСС) комитетом, включая программу иностранного военного финансирования для Тайваня. Эта программа ускорит военную реформу Тайваня и расширит обучение тайваньских военнослужащих <...>".

Теперь инициативу рассмотрит Сенат полного состава.