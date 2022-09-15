В еще одном городе в Армении начались протесты против Пашиняна

В Гюмри, который является вторым по величине городом в Армении, протестующие перекрыли центральную улицу Саят-Нова.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, жители города призывают граждан выйти на улицы, присоединиться к их борьбе "во имя армянской государственности".

Ранее в этот день в Ереване начались массовые протесты. Люди собрались у здания парламента и перекрыли центральный проспект Баграмяна с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.