https://news.day.az/world/1495548.html В еще одном городе в Армении начались протесты против Пашиняна
В еще одном городе в Армении начались протесты против Пашиняна
В Гюмри, который является вторым по величине городом в Армении, протестующие перекрыли центральную улицу Саят-Нова.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, жители города призывают граждан выйти на улицы, присоединиться к их борьбе "во имя армянской государственности".
Ранее в этот день в Ереване начались массовые протесты. Люди собрались у здания парламента и перекрыли центральный проспект Баграмяна с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
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