В Армении депутатов призвали объявить вотум недоверия Пашиняну

Оппозиция Армении призвала граждан принудить депутатов правящей фракции "Гражданский договор" присоединиться к процессу объявления вотума недоверия премьер-министру Николу Пашиняну и правительству, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"35 оппозиционных депутатов парламента Армении подписались под документом о начале процесса объявления вотума недоверия премьер-министру и правительству. Но чтобы процесс был доведен до конца, необходимо еще 18 подписей. Эти подписи должны поставить депутаты из партии "Гражданский договор", - заявил глава оппозиционной парламентской фракции "Армения", бывший министр обороны Сейран Оганян на митинге перед зданием парламента.

По его словам, "с этого момента необходимо принудить их к этому, начать акции неповиновения, увеличить давление".