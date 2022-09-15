https://news.day.az/world/1495550.html Кортеж Зеленского попал в ДТП
Кортеж Зеленского попал в ДТП
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве.
Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Киеве произошло столкновение легковой машины с автомобилем президента Украины и машинами сопровождения, - сообщил он в Facebook. - Медики, сопровождающие главу государства, оказали первую помощь водителю легковушки и передали его медикам "скорой", президента осмотрел врач, серьезных повреждений не найдено".
Никифоров добавил, что все обстоятельства происшествия расследуют правоохранители.
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