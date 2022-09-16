Миллиардер пожертвовал компанию для борьбы с климатическим кризисом

Подавая новый пример корпоративного лидерства в области защиты окружающей среды, миллиардер, владелец Patagonia, отдает всю компанию на борьбу с разрушением климата Земли. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основатель компании, бренда спортивной аутдорной одежды Patagonia Ивон Шуинар, превративший свою страсть к скалолазанию в один из самых успешных мировых брендов в этой сфере, передает всю компанию уникально структурированному трастовому и некоммерческому фонду, призванному направить всю прибыль компании на спасение планеты.

"На данный момент Земля является нашим единственным акционером", - говорится в официальном заявлении компании. - Вся прибыль навсегда пойдет на нашу миссию по спасению нашей родной планеты".

83-летний Шуинар вместе со своей женой, двумя детьми, а также с командой юристов компании разработал структуру, которая позволит Patagonia продолжать работать как коммерческой компании, доходы от которой будут направлены на защиту окружающей среды.

"Если у нас есть хоть какая-то надежда на процветающую планету - а тем более на процветающий бизнес - через 50 лет, нам всем придется делать все, что в наших силах, с теми ресурсами, которые у нас есть", - сказал Шуинар в своем заявлении.

Ивон Шуинар (Yvon Chouinard) - путешественник и скалолаз, легенда американского альпинизма, пионер бигвола и основатель знаменитой марки Patagonia, занимающейся производством снаряжения для любителей активного спорта. Благодаря своим экологическим проектам он стал "зеленой совестью" аутдорной промышленности.