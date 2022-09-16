США сократят пакет военной помощи Египту

Правительство США сократит пакет военной помощи Египту на 130 млн долларов из-за невыполнения Каиром ряда требований по соблюдению прав человека. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен должен был подтвердить факт выполнения Египтом требований по соблюдению прав человека. Ежегодно конгресс США выделяет Каиру 300 млн долларов помощи при условии соблюдений прав человека. В этом году пакет помощи составит только 170 млн долларов. 75 млн из них Каир получит, если освободит около 500 политических заключенных.

Сообщается, что помимо этого Вашингтон направит Каиру порядка 1 млрд долларов, которые не подлежат жесткой проверке на предмет соблюдения прав человека местными властями.