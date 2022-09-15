В США предупредили европейцев

Американские производители сланцевого газа не смогут резко нарастить поставки в Европу грядущей зимой, где может развиться энергетический кризис. Об этом пишет британская газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти", - заявил глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.

Исполнительный директор компании по добыче нефти Pioneer Natural Resources Скотт Шеффилд также сообщил изданию, что экспорт сжиженного природного газа и нефти из США в Европу достиг максимальных объемов. Кроме того, предприниматели, инвестирующие в нефтегазовые компании США, не заинтересованы в увеличении объемов добычи сырья. Вместо этого они предпочитают работать по модели "меньше производства, больше прибыли".