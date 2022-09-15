https://news.day.az/world/1495599.html Трое мужчин избили пассажира в московском метро - ВИДЕО
Трое мужчин избили пассажира в московском метро - ВИДЕО
Трое мужчин избили пассажира на станции метро "Выхино". После расправы злоумышленники отобрали у москвича телефон и деньги.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, полицейские по горячим следам задержали подозреваемых - ими оказались гости столицы 19 и 29 лет. Смартфон они успели сбыть, но правоохранители уже изъяли его и вскоре вернут пострадавшему.
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