Компания Amtrak отменит все поезда дальнего следования в США

Американская железнодорожная пассажирская компания Amtrak отменит все поезда дальнего следования, начиная с четверга, из-за возможной забастовки железнодорожников в конце этой недели, сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Представитель Amtrak заявил, что изменения позволят поездам добраться до места назначения до начала забастовки.

"Хотя мы надеемся, что стороны придут к соглашению, Amtrak сейчас начала поэтапную корректировку нашего сервиса в рамках подготовки к возможному прекращению грузовых железнодорожных перевозок в конце этой недели", - сказал представитель компании. "Такое прерывание может существенно повлиять на междугороднее пассажирское железнодорожное сообщение", - отметил он.

Всего по состоянию на четверг приостановлено 14 маршрутов.

Профсоюзы железнодорожников США, представляющие интересы более 115 тысяч сотрудников, ведут переговоры с крупнейшими грузовыми перевозчиками об улучшении условий труда. Если они не придут к соглашению, то в пятницу утром в США начнется первая за последние 30 лет забастовка железнодорожников.

Amtrak не участвует в переговорах между железнодорожниками и грузовыми компаниями, но многие из ее поездов курсируют по железным дорогам, принадлежащим третьим лицам, которые будут закрыты в случае забастовки.