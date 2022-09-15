Цена ядерного топлива достигла максимума за десять лет

Котировки урана в сентябре достигли максимальной отметки за десять лет из-за энергетического кризиса. Об этом пишет газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что цена на ядерное топливо на фоне существенного спроса с середины августа выросла на семь процентов, преодолев отметку в 50 долларов за фунт.

Многие участники рынка прогнозируют дальнейшее увеличение стоимости урана, например, Bank of America полагает, что котировка уранового концентрата в следующего году достигнет 70 долларов за фунт.

Причиной подорожания аналитики называют рост спроса на фоне энергокризиса и пересмотр подхода к ядерной энергетике. В число стран, планирующих наращивать ядерные мощности, вошли Япония и Южная Корея, фактически разморозившие свои атомные программы.

Специалисты инвестиционного банка Berenberg также связывают увеличение цены урана с зависимостью его глобального рынка от России, на которую приходится около 40 процентов мировых мощностей по обогащению. В случае введения санкций на поставки прогнозируется нестабильность на рынке и взрывной рост цен.