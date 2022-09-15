Премьер Швеции решила подать в отставку

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в четверг, 15 сентября, подаст в отставку, об этом она заявила на пресс-конференции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам политика, она признает свое поражение на выборах и решила уйти с поста. "Завтра я подам прошение об отставке с поста премьер-министра, и ответственность за продолжение процесса формирования правительства перейдет к спикеру и парламенту", - подчеркнула она.

Когда будет сформирован новый кабинет министров, Андерссон возглавит Социал-демократическую рабочую партию в оппозиции. При этом в период создания нового правительства она будет возглавлять переходный кабинет.

Андерссон уточнила, что если лидеру Умеренной коалиционной партии Ульфу Кристерссону не удастся сформировать правительство, то она попробует сделать это сама. "Мы, социал-демократы, готовы сотрудничать со всеми, кто хочет участвовать в решении проблем, стоящих перед Швецией", - подчеркнула она.