В Тольятти мужчина разогнался на моноколесе до 60 км/час и упал

Мужчина разогнался на моноколесе до 60 км/час и упал на дорогу в Тольятти. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, видео инцидента разместил Telegram-канал Shot.

Судя по кадрам, мужчина едет на большой скорости на моноколесе около машины. В один момент он пытается обогнать машину, но падает на дорогу. При этом моноколесо переворачивается в воздухе и переезжает молодому человеку ногу.

По данным Telegram-канала, мужчина ехал на моноколесе со скоростью не менее 60 км/час. О состоянии молодого человека на данный момент ничего неизвестно.