Конец пандемии COVID-19 близок

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что конец пандемии COVID-19 ждет мир "в обозримом будущем". Об этом он сообщил на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы никогда не удерживали позицию для прекращения пандемии. Мы еще этого не достигли, но завершение находится в поле зрения", - сказал он.

Число случаев смерти из-за COVID-19 в мире снизилось до минимального уровня с марта 2020 года, добавил он.