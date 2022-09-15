Королевский стражник упал в обморок во время дежурства у гроба Елизаветы II в Вестминстерском дворце. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, незадолго до инцидента один из стражников начал раскачиваться и вскоре потерял сознание. Мужчина упал на каменный пол.

Прямая трансляция с церемонии ненадолго отключилась, когда к стражнику на помощь поспешили находящиеся рядом полицейские.

Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем и взял имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

14 сентября в Вестминстерском дворце в Лондоне началась церемония публичного прощания с Елизаветой II. Принцы Уильям и Гарри вместе со своим отцом королем Карлом III проводили гроб Елизаветы II из Букингемского дворца в Вестминстерский.

Церемония прощания закончится 19 сентября. В этот же день состоятся похороны королевы. До погребения рядом с гробом будут находиться стражники.