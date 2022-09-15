https://news.day.az/world/1495650.html Водитель каршеринга решил, что он в GTA - ВИДЕО
Водитель каршеринга решил, что он в GTA и устроил заезд на парковке в Москве. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в итоге дебошир протаранил несколько припаркованных автомобилей и забор. Судя по кадрам, очевидцы хотели остановить гонщика, но он попытался от них уехать.
Водитель каршеринга решил, что он в GTA - ВИДЕО
Водитель каршеринга решил, что он в GTA и устроил заезд на парковке в Москве. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в итоге дебошир протаранил несколько припаркованных автомобилей и забор. Судя по кадрам, очевидцы хотели остановить гонщика, но он попытался от них уехать.
Инцидент произошел в районе 11-ой Парковой. Причины такого поведения водителя уточняются. По предварительным данным, он задержан.
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