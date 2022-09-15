Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом в четверг сообщила пресс-служба саммита ШОС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Иран подписал меморандум об обязательствах в целях вступления в ШОС, документ был подписан главой иранского МИД и генсеком ШОС", - говорится в сообщении.