Неизвестный устроил массовый поджог машин во дворе жилого дома в Набережных Челнах

Два легковых автомобиля полностью сгорели при пожаре на парковке в Набережных Челнах, еще пять машин получили различные повреждения. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, cообщение о пожаре поступило 15 сентября в 02:56 на Московском проспекте. Первые пожарные подразделения прибыли на место через четыре минуты. Местные жители опубликовали фото и видео с места происшествия.

Отмечается, что полностью выгорели два автомобиля - BMW и Chevrolet Lanos. Hyundai ix35 получил повреждения капота, крыла, правой двери и крыши. Также пострадали BMW X6, Mitsubishi Pajero Sport, "ВАЗ-2112" и "ВАЗ-2114".