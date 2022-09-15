Британские власти откажутся от некоторых ограничений ЕС

Правительство Великобритании планирует отказаться от ограничений Евросоюза (ЕС) в отношении премиальных выплат банкирам. Об этом в четверг сообщает газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Данный шаг отражает новый подход к управлению одним из ведущих мировых финансовых центров - лондонским Сити - после выхода страны из ЕС (Brexit) с целью привлечения лучших специалистов", - приводит издание слова министра финансов Великобритании Квази Квартенга. Глава ведомства стремится таким образом "повысить конкурентоспособность Лондона по сравнению с Нью-Йорком, Франкфуртом, Гонконгом и Парижем".

Источники газеты в британских деловых кругах называют данный шаг "явным дивидендом Brexit, который можно представить как победу".

Лондон выступает в течение ряда лет против установленного ЕС лимита, ограничивающего вознаграждения банкирам по итогам года двукратным размером их зарплаты. Например, если банк в Лондоне хочет выплатить £3 млн ($3,45 млн) топ-менеджеру, его заработок должен достигать £1 млн ($1,15 млн), поясняет Financial Times.

Снятие ограничений, по мнению газеты, станет стимулом для крупнейших банков и финансовых групп, в том числе Barclays и HSBC. По словам заместителя председателя американского банка Goldman Sachs Ричарда Гнодде, отмена потолка на премиальные сделает Лондон "безусловно, более привлекательным местом" для банковского бизнеса.

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, которая назвала лондонский Сити "жемчужиной в короне" экономики королевства, выступает за снижение налогового бремени в стране, считает важным минимизировать участие государства в экономике и планирует активно привлекать зарубежные инвестиции.