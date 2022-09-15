Польша выступила против введения ЕС налога на сверхприбыль для энергокомпаний
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Польша не намерена поддерживать предложенное Европейской комиссией (ЕК) введение налога на сверхприбыль для энергетических компаний. Об этом заявила в четверг в эфире радиостанции ZET министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Будет протест. Мы готовы к этим решениям на национальном уровне, но не согласимся на европейский механизм", - сказала она.

"Мы рассматриваем эту идею на национальном уровне, как источник финансирования доплат и поддержки энергетики и теплоэнергетики. Мы не соглашаемся на введение этого решения на европейском уровне", - отметила министр, подчеркнув, что это требует принятия соответствующего решения всеми странами Евросоюза (ЕС), а не просто большинством.

"У нас такие разные энергетические системы. В Польше в энергетике очень мало газа - 5-7-10%. В большинстве европейских стран газ - основа энергетики. Невозможно выработать единую систему, единый процент", - подчеркнула Москва.

По ее словам, на уровне всего ЕС для Польши "важно заблокировать цены газа". "Есть группа стран, которые поддерживают это решение. Мы работаем над этим, - сказала она. - Мы делаем все, чтобы это решение вернулось на стол переговоров". Среди других решений, которые лоббирует Польша, Москва назвала расширение рамок поддержки малых и средних предпринимателей.

Еврокомиссия предложила странам ЕС обложить в 2022 году энергетические и топливные компании ЕС специальными налогами на сверхприбыль, объем которых может достичь 33%. Доходы от этой меры могут, по расчетам ЕК, составить €257 млрд. Эти средства будут перенаправлены на регулирование цен на электричество, которые Еврокомиссия предлагает разрешить устанавливать на уровне ниже себестоимости. Такая мера предложена впервые в истории.