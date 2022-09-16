Модный дом Brioni выпустил коллекцию женской одежды

Итальянский бренд Brioni, который специализируется на производстве мужской одежды, представил женскую коллекцию под названием La Donna. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для создания женских образов модный дом Brioni вдохновился мужскими вещами. По словам креативного директора бренда Норберта Штумпфля, коллекция создавалась из тех же тканей, силуэтов, что и мужская, но была скроена по женской фигуре.

"Идея заключается в том, чтобы женщины носили мужскую одежду", - сказал дизайнер. Вещи без большого количества узоров и украшений, по его мнению, позволяют обратить внимание на внешность человека, а не на одежду.

Штумпфль создал шесть образов для зимы, в которые вошли белый пиджак и такого же цвета брюки, кашемировая водолазка и рубашка, черные брюки с атласными вставками и двубортный пиджак-смокинг, кашемировые пальто и другие элементы гардероба.

В летней капсуле представлены легкий тренч, платье-рубашка, темно-синий блейзер с золотыми пуговицами, льняной костюм и другие вещи.