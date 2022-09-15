Британцам придется стоять в очереди по 30 часов, чтобы попрощаться с Елизаветой II

Желающим почтить память Елизаветы II, гроб с телом которой сейчас находится в Вестминстерской дворце, придется стоять в очереди 30 часов. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным системы отслеживания очереди, в 10:30 утра (13:30 по Баку) в четверг, 15 сентября, очередь на вход в Вестминстерский дворец составляла примерно 5 км. Ожидается, что количество людей увеличится, и очередь растянется на 16 км по центру Лондона. В ожидании на вход в Вестминстерский дворец можно будет провести до 30 часов.

На протяжении всего маршрута очереди расставлено 500 биотуалетов, металлоискатели, а за порядком следят 1 тыс. добровольцев. "Стюарды и полицейские будут патрулировать очередь. Антисоциальное или неподобающее поведение (включая желание пройти очередь быстрее или состояние алкогольного опьянения) неприемлемо, вы будете удалены из очереди", - сказано в инструкции для тех, кто стоит в очереди.

Издание The Guardian со ссылкой на газету Times пишет, что члены британского парламента могут пройти к гробу королевы без очереди.