Белый дом решил проблему железнодорожников

Американские железнодорожные компании США и профсоюзы железнодорожников заключили предварительное соглашение об улучшении условий труда работников, что позволит избежать намечавшуюся на пятницу 16 сентября масштабную забастовку, сообщил президент США Джо Байден, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В заявлении, которое опубликовано на сайте Белого дома, он назвал достигнутые договоренности важным достижением для экономики и народа страны.

По его словам, железнодорожникам повысят зарплату, улучшат условия труда и урегулируют вопросы с оплатой медстраховки, и они это всё честно заработали.

"Это соглашение стало также победой для железнодорожных компаний, которые смогут сохранить и нанять больше сотрудников в индустрию, которая продолжит быть костяком американской экономики на многие десятилетия", - сказал Байден.

Профсоюзы, представляющие интересы более 115 тысяч железнодорожников, два года добивались улучшения условий труда работников на переговорах с железнодорожными компаниями, среди которых Union Pacific Corp., CSX и BNSF. В случае, если бы сторонам не удалось достигнуть соглашения до полуночи четверга, в пятницу США могла начаться первая с 1992 года забастовка на железных дорогах.

Грузоотправители предупредили, что акция может обернуться экономической катастрофой, и призвали Конгресс, который имеет право принудить профсоюзы и работодателей к обязательному арбитражу, вмешаться в этот трудовой спор.

Железнодорожники угрожали остановить работу поездов, которые перевозили до 30% грузов внутри США. Это могло бы стоить экономике США порядка $2 млрд в день и спровоцировать дальнейшее ускорение инфляции.