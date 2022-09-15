Во время футбольного матча мужчина выстрелил из противотанкового гранатомёта
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Во время футбольного матча одной из лиг хорватского чемпионата мужчина выстрелил из противотанкового гранатомёта "Золя". Чудом никто не пострадал.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, полиция проводит расследование.