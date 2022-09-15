Власти Калифорнии подали в суд на Amazon

Прокуратура штата Калифорния (США) подала в суд Сан-Франциско иск к корпорации Amazon, обвинив ее в монополизме, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

Правоохранители считают, что компания препятствует рыночной конкуренции, что привело к росту цен в штате и противоречит калифорнийским законам о честной конкуренции.

По мнению надзорного органа, Amazon избегает честной ценовой конкуренции с другими интернет-магазинами. Корпорация требует от торговцев, работающих на своей платформе, заключать соглашения, по которым они подвергаются наказанию, если будут продавать свои продукты в других местах дешевле, чем на Amazon. По мнению прокурора Роба Бонты, такие соглашения сдерживают конкуренцию на рынке, заставляя многих торговцев продавать свои товары в других местах по завышенным ценам. Прокуратура полагает, что подобные действия Amazon совершает "благодаря своему доминирующему положению на рынке, что в конечном счете вредит не только бизнесу, но и потребителям".

Согласно иску, прокуратура Калифорнии хочет, чтобы суд запретил Amazon заключать такие соглашения и назначил специальную комиссию, которая будет следить за соблюдением правил конкуренции в корпорации. Надзорный орган также просит суд определить размер штрафа, который должна выплатить корпорация за нарушение местных законов о защите конкуренции.