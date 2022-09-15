Власти Молдавии запустили онлайн-площадку для поиска дров

Министерство окружающей среды Молдавии запустило онлайн-площадку lemne.md (дрова.мд), на которой будет размещаться информация о наличии дров для продажи населению, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сегодня была запущена онлайн-платформа www.lemne.md, представляющая собой информационную площадку для управления процессом распределения древесины в стране, полезную для населения и местных администраций населенных пунктов. На сайте можно найти информацию о ближайшем лесничестве, тем самым был облегчен процесс обеспечения дровами жителей страны", - говорится в официальном заявлении правительства республики.