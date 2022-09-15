https://news.day.az/world/1495782.html Власти Молдавии запустили онлайн-площадку для поиска дров
Власти Молдавии запустили онлайн-площадку для поиска дров
Министерство окружающей среды Молдавии запустило онлайн-площадку lemne.md (дрова.мд), на которой будет размещаться информация о наличии дров для продажи населению, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Сегодня была запущена онлайн-платформа www.lemne.md, представляющая собой информационную площадку для управления процессом распределения древесины в стране, полезную для населения и местных администраций населенных пунктов. На сайте можно найти информацию о ближайшем лесничестве, тем самым был облегчен процесс обеспечения дровами жителей страны", - говорится в официальном заявлении правительства республики.
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