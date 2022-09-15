Fitch снизило прогнозы мировых цен на металлы на 2022-2023 годы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы мировых цен на металлы из-за меняющихся ожиданий экономического роста и динамики спроса и предложения, следует из отчета агентства.

В частности, цены на медь на Лондонской бирже металлов (LME) в 2022 году прогнозируются на уровне $8,7 тыс. за тонну (ранее - $9,5 тыс.), в 2023 году - $8 тыс. ($8,5 тыс.).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, на 2024-2025 годы Fitch сохранило прогноз стоимости металла на уровне $7,5 тыс. за тонну. Снижение прогноза цен на медь агентство объясняет замедлением глобального экономического роста и ожиданием слабого спроса в краткосрочной перспективе по сравнению с перспективами предложения, что может привести к небольшому профициту в 2023 году.

Цена алюминия, по прогнозам агентства, снизится до $2,7 тыс. за тонну в 2022 году (ранее - $2,95 тыс. за тонну), в 2023 году - до $2,5 тыс. за тонну ($2,6 тыс.). Агентство также сохранило прогноз на 2024-2025 годы на уровне $2,5 тыс. и $2 тыс. соответственно.

Снижение спроса на алюминий, обусловленное слабостью китайского строительного рынка, повлияет на цены в краткосрочной перспективе, считает агентство. Однако рост цен на энергоносители может сделать производство на многих рынках убыточным, что может удержать цены от дальнейшего падения.

Прогноз цен на никель в текущем году снижен на $1 тыс., до $24 тыс. за тонну, в силу низкого спроса со стороны сектора нержавеющей стали, в то время как уровни производства остаются высокими, особенно в России и Индонезии, следует из отчета. Однако долгосрочный спрос со стороны производителей электромобилей может поддержать цены в перспективе. Агентство сохранило прогноз на 2023 год на уровне $20 тыс. за тонну, на 2024 год - $17 тыс., на 2025 год - $15 тыс.

В то же время Fitch сохранило прогноз по ценам на золото. В 2022 году цена прогнозируется на уровне $1,8 тыс. за тройскую унцию, в 2023 году - $1,6 тыс., 2024 году - $1,4 тыс., в 2025 году - $1,3 тыс. Прогноз сохранен на фоне безопасного инвестиционного статуса металла при высокой геополитической нестабильности и инфляционного давления.