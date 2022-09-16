США скоро объявят о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на $600 млн

Власти США в скором времени объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи, объем которого составит $600 млн.

Об этом сообщило в четверг со ссылкой на неназванных американских должностных лиц агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

О том, что США на этой неделе планируют объявить об очередной поставке вооружений Киеву на сумму примерно $600 млн, сообщала ранее со ссылкой на источники в Конгрессе газета Politico.