Парламент Казахстана утвердил переименование столицы обратно в Астану, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующие дополнения в Конституцию были приняты депутатами парламента РК.

Сообщается, что вопрос переименования столицы долгое время широко обсуждался обществом. Он поднимался в ходе встреч и в обращениях граждан во время проведения референдума. Поэтому, с учетом общественного мнения, данное предложение депутатов было включено в проект закона.

Инициативу по переименованию столицы выдвинула депутатская группа "Жана Казахстан".