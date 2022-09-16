https://news.day.az/world/1495894.html Парламент Казахстана утвердил переименование столицы
Парламент Казахстана утвердил переименование столицы
Парламент Казахстана утвердил переименование столицы обратно в Астану, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Соответствующие дополнения в Конституцию были приняты депутатами парламента РК.
Сообщается, что вопрос переименования столицы долгое время широко обсуждался обществом. Он поднимался в ходе встреч и в обращениях граждан во время проведения референдума. Поэтому, с учетом общественного мнения, данное предложение депутатов было включено в проект закона.
Инициативу по переименованию столицы выдвинула депутатская группа "Жана Казахстан".
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