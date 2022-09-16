В Украине выявили первый случай оспы обезьян

Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Известия", об этом сообщает министерство охраны здоровья страны.

"В Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. <...> Появление симптомов заболевания и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза указывают на то, что пациент был инфицирован в одном из крупных городов страны", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

По информации ведомства, пациент рассказал, что не выезжал за границу и не имел контактов с больными оспой обезьян. Сейчас он госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме.