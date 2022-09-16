В Стамбуле люди жалуются на нашествие агрессивных комаров

В Стамбуле местные жители пожаловались на нашествие агрессивных комаров, с каждым днем растет количество обращений в больницу, сообщает портал Haberler, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В последнее время значительно увеличилось число обращений в больницы Стамбула в связи с укусами комаров. По мнению экспертов, это увеличение вызвано комарами типа Aedes, популяция которых увеличилась в последние годы. Комары типа Aedes, которые являются агрессивным видом, вызывают аллергическую реакцию в виде покраснения, волдырей, зуда и ранок в местах укусов", - указано в сообщении.

Главврач клиники Cerahpasa, профессор Зекайи Кутлубай объяснил аллергическую реакцию видом комаров и предрасположенностью некоторых людей к такого рода реакциям.

"У людей, склонных к аллергии, светлокожих людей, детей, страдающих аллергической экземой, укусы могут вызвать раны, похожие на волдыри, в которых собирается вода и зуд. Есть также пациенты, у которых из-за зуда возникают бактериальные инфекции и развиваются раны", - добавил Кутлубай.

По его словам, часть пациентов не считает это болезнью, из-за чего точное число пострадавших установить проблематично.