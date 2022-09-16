ВОЗ предупредила страны в связи с коронавирусом

Директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан в ходе сеанса вопросов и ответов заявил, что системы здравоохранения стран должны быть готовы к возможному появлению нового и более опасного штамма коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что в мире улучшается ситуация с COVID-19, однако значительная часть населения планеты все еще не вакцинирована. По его словам, неизвестно, как вирус продолжит эволюционировать, а из-за снижения числа исследований генома коронавируса не удается оперативно обнаруживать новые варианты и изучать их характеристики.

"Появление нового штамма, который более заразен, может заставить нас отступить. Следует сохранять бдительность. Системы здравоохранения должны быть готовы отреагировать", - сказал Райан.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, которая также приняла участие в сеансе вопросов и ответов, согласилась с коллегой в том, что коронавирус продолжит циркулировать и меняться, однако какие будут у него характеристики ученым на текущий момент неясно.