Мексиканский генерал арестован в связи с исчезновением 43 студентов в 2014

В Мексике арестовали генерала армии в отставке Хосе Родригеса Переса в связи с исчезновением 43 студентов в городе Игуала почти восемь лет назад, в 2014 году. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заместитель министра безопасности Рикардо Мехия объявил об этом, назвав Родригеса "командиром 27-го пехотного батальона, когда произошли события в Игуале". Он не уточнил, какие обвинения ему вменяются.

Представитель секретариата правительства подтвердил американскому каналу, что Родригес Перес ушел в отставку в звании генерала.

Мехия добавил, что в общей сложности было выдано четыре ордера на арест военнослужащих мексиканской армии. По его данным, трое из четырех арестованы.

Пропавшие без вести студенты были перехвачены местной полицией и федеральными вооруженными силами 26 сентября 2014 года, когда они направлялись в Мехико из своего педагогического колледжа недалеко от города Айотзинапа.

Они намеревались отметить годовщину резни в Тлателолко в 1968 году, когда правительственные силы убили около 300 студенческих демонстрантов в Мехико. Но они так не добрались до места.

Изрешеченные пулями автобусы позже нашли на улицах Игуалы, часть выживших и вернувшихся домой студентов заявили, что военные открыли огонь. Но сорок три их однокурсника так и не нашли.

18 августа комиссия по установлению истины, созданная президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, опубликовала сенсационный отчет, в котором делается вывод о том, что исчезнувшие студенты стали жертвами "преступления, спонсируемого государством". Согласно отчету, по крайней мере шесть из этих жертв были сначала похищены, а затем убиты под надзором Родригеса.

"Предполагается, что шестеро студентов оставались в живых в течение четырех дней после событий и что они были убиты по приказу, предположительно, тогдашнего полковника Хосе Родригеса Переса", - заявил высокопоставленный мексиканский чиновник по правам человека Алехандро Энсинас в ходе августовской пресс-конференции. Что произошло с другими, пока не сообщается.