Крупный лесной пожар в Калифорнии

Пожарные спасли горный городок на севере Калифорнии от огня. Все неделю они ведут напряженную борьбу с лесным пожаром, который в этом году стал крупнейшим в штате. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бригады на земле построили линии сдерживания, в то время как вертолеты, сбрасывающие воду, потушили очаги.

Огонь, тем не менее, уничтожил постройки возле Форестхилла.

В районе города пламя перекинулось по дренажной канаве к домам, но пожарные спасли все постройки.

Пока пожар Mosquito локализован только на 20%. Он уже уничтожил 64 дома и других построек. Пожар занимает площадь 258 кв. км.

Он превзошел предыдущий крупнейший пожар в 2022 году - Мак-Кинни.