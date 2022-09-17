В России запустят доставку летающими дронами

Мэрия Иннополиса (Татарстан) планирует установить в городе экспериментально-правовой режим (ЭПР), позволяющий проводить тестовые полеты беспилотных дронов. Об этом сообщают "Ведомости", передает Day.Az.

Тестирование будет проводится на небольшой территории радиусом 2 км. По словам собеседников издания, новая зона может быть использована для тестирования доставки грузов, проведения развлекательных шоу, а также картографии с участием беспилотников.

Разработкой специальных дронов для тестовой зоны в Иннополисе займется Университет Иннополис. Испытывать устройства будет компания "Конверсавиа БС", а заключения по техническому освидетельствованию может выдавать экспертная организация "Новые информационные технологии в авиации". Проект ЭПР рассчитан на три года. Администрация Иннополиса оценила его стоимость в 260 млн руб.