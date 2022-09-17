Цены на жилье в Китае снизились двенадцатый месяц подряд

Цены на недвижимость в Китае в августе 2022 года снизились более быстрыми темпами, чем это предполагалось. При этом падение стоимости жилья в азиатской стране фиксируется уже двенадцатый месяц подряд, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Цены на жилье в Китае снижались более быстрыми темпами в августе, отмечая 12-й месяц снижения. Стоимость на недвижимость в 70 городах, за исключением субсидируемого государством жилья, упали на 0,29% в прошлом месяце по сравнению с июлем, когда они упали на 0,11%. По сравнению с предыдущим годом цены упали на 2,1%, что является максимальным показателем за семь лет", - говорится в материале.

Общая тенденция по спаду экономики привела к тому, что продажи жилья в Китае упали примерно на 30% за первые восемь месяцев года. В то же время инвестиции в недвижимость сократились более чем на 7%, утверждает деловой журнал.

Снижение цен на жилье происходит в стране на фоне падения прогнозов по темпам роста ВВП по итогам 2022 года. Так, 15 сентября Bloomberg сообщил, что темпы роста экономики Китая к концу 2022 года приблизятся к минимуму за более чем 40 лет. По оценке главного экономиста по Китаю банка Barclays Цзянь Чанг, увеличение ВВП азиатской страны к концу декабря достигнет 2,6% вместо ожидаемых 3,1%.