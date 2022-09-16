Мир ждет рецессия в 2023 году

Усилия ЦБ ведущих экономик по сдерживанию инфляции с помощью повышения ключевых ставок могут привести мировую экономику к рецессии в 2023 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на результаты исследования аналитиков Всемирного банка, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Центральные банки по всему миру быстро повышают процентные ставки в этом году. Это можно проследить на примере Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая сейчас находится на пути к повышению процентных ставок как минимум на 0,75 процентного пункта на своем заседании на следующей неделе. Это делается для того, чтобы смягчить негативные последствия рекордной за последние десятилетия инфляции в Штатах.

Американскому примеру следуют и в других странах с крупной экономикой, включая Великобританию, Канаду и Европейский Союз. Эта тенденция уже сейчас заставляет экономистов по всему миру учитывать побочные эффекты ужесточения денежно-кредитной политики, утверждает WSJ.