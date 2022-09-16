В Москве автомобиль сбил человека на самокате

В Москве на Ярославском шоссе автомобиль сбил человека на самокате, который переезжал дорогу по пешеходному переходу. Видеозапись аварии публикует столичный Дептранс в Telegram-канале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на кадрах видно, как легковой автомобиль не тормозит перед пешеходным переходом и наезжает на самокатчика. Из-за столкновения человека отбрасывает на другую часть дороги.

Информации о состоянии пострадавшего пока нет. На месте аварии работают сотрудники оперативных служб города. Из-за ДТП движение на данном участке дороги временно затруднено.