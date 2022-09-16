Движение на МКАД восстановлено после аварии у заправки

Легковой автомобиль врезался в такси и отбойник на МКАД, а затем опрокинулся. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, по данным столичного дептранса, нарушенное из-за ДТП движение сейчас восстановлено.

Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, дорожный инцидент произошел на 65-м километре МКАД, в районе станции метро "Строгино".

Судя по кадрам видео с камер наблюдения, легковой автомобиль врезался в такси, поворачивающее в сторону автозаправки, затем в отбойник, после чего машина перевернулась.

На месте происшествия работают оперативные службы, причины и обстоятельства ЧП выясняются. Информации о возможных пострадавших пока нет.