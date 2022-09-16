https://news.day.az/world/1495961.html Взрыв в жилом доме в Магнитогорске - ВИДЕО
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске - ВИДЕО
Взрыв прогремел в ночь на 16 сентября в квартире одного из жилых домов в Магнитогорске. Пострадали два человека.
Как сообщает пресс-служба полиции Южного Урала, взрыв прогремел по неустановленным пока причинам в одной из квартир в доме по улице Жукова.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пострадали два человека, которые находились в этой квартире.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данным источника РЕН ТВ, взорвалась граната.
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