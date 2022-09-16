Взрыв в жилом доме в Магнитогорске

Взрыв прогремел в ночь на 16 сентября в квартире одного из жилых домов в Магнитогорске. Пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба полиции Южного Урала, взрыв прогремел по неустановленным пока причинам в одной из квартир в доме по улице Жукова.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, пострадали два человека, которые находились в этой квартире.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данным источника РЕН ТВ, взорвалась граната.