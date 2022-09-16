В России зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 c 8 марта 2020 года

В России за минувшие сутки выявили 59 035 новых случаев заражения коронавирусом. Число новых зафиксированных случаев заболевания стало максимальным с 8 марта, когда было зарегистрировано 66 576 заболевших. Об этом сообщается на сайте федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Днем ранее выявили 56 126 заболевших. За последние сутки от коронавируса в РФ скончались 110 человек, это максимум с 17 мая. 15 сентября было зафиксировано 99 смертей. За сутки выздоровели 50 020 заболевших, днем ранее - 49 752 человека.

Всего с начала пандемии в России зафиксировали 20 324 039 случаев заражения COVID-19, выздоровели 19 294 876 человек, скончались от коронавируса 385 837 россиян.