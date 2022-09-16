Германия страдает из-за нехватки лекарств

В Германии все большее количество важных видов лекарств становятся недоступны рядовым гражданам. Из-за сбоя в поставках под угрозой срыва оказались более 250 видов медицинских препаратов, сообщает Spiegel со ссылкой на данные Ассоциации фармацевтов страны, передает Day.Az.

"Лекарства от лихорадки и рака становятся все более распространенными и недоступными в Германии. В настоящее время зарегистрировано более 250 лекарств, которые не могут быть доставлены", - заявил вице-президент ассоциации Ханс-Петер Хабманн.

Он назвал сложившуюся в стране ситуацию с отказом одного из производителей поставлять лекарственные средства "бомбой замедленного действия". При этом под угрозой срыва оказались не только дорогостоящие нишевые виды препаратов, но и самые распространенные.

"Нехватка поставок возникает снова и снова из-за отказа одного производителя, но количество и продолжительность перебоев в поставках стали значительно более драматичными. Проблемы возникают не только с нишевыми продуктами, но и с обычными средствами от высокого кровяного давления и диабета, а также с обезболивающими, такими как Ибупрофен", - указал Хабманн.

В то же время поиск альтернативных лекарств становится все более неэффективным. А в случае с некоторыми видами лекарств замены попросту не существует в Германии. Например, в апреле и мае в стране, по словам Хабманна, наблюдалась "абсолютная нехватка" средства от рака молочной железы - Тамоксифена.