https://news.day.az/world/1496004.html Мужчина напал на 17-летнего юношу - ВИДЕО
Мужчина напал на 17-летнего юношу - ВИДЕО
Мужчина напал на 17-летнего юношу и начал наносить ему удары руками в область головы в вагоне поезда на БКЛ в московском метро. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на станции злоумышленник продолжил избивать подростка.
Очевидцы вступились за потерпевшего и помешали хулигану скрыться. Он был задержан, мотивы своего поступка объяснить не смог. Возбуждено уголовное дело.
Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
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