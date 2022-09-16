Мужчина напал на 17-летнего юношу и начал наносить ему удары руками в область головы в вагоне поезда на БКЛ в московском метро. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на станции злоумышленник продолжил избивать подростка.

Очевидцы вступились за потерпевшего и помешали хулигану скрыться. Он был задержан, мотивы своего поступка объяснить не смог. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.