В геймера ударила молния во время игры в PlayStation

В мужчину из Англии ударила молния, когда он играл дома в PlayStation, пишет LADBible. По словам британца, ему очень повезло, что он остался жив, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, 33-летний Эйдан Роуэн играл в приставку, когда услышал громкий хлопок, за котором последовало сильное болезненное ощущение во всем теле. Спустя пару секунд британец почувствовал сильный жар в правой руке и запах гари.

"Я сидел на диване и играл в игру, где вы управляете бездомным котом. Был раскат грома, мне потребовалось больше минуты, чтобы прийти в себя, моя рука горела", - вспоминает Эйдан.

Роуэн добавил, что по прибытии в больницу его осмотрели девять разных врачей. По словам медиков, мужчине повезло, что он остался жив. Правда, в результате инцидента на левой руке Эйдана остались шрамы, а на правой - ожог в форме звезды.