https://news.day.az/world/1496036.html Нападение с ножом в мечети в Иране - есть раненые
Нападение с ножом в мечети в Иране - есть раненые
В городе Шираз иранской провинции Фарс неизвестный напал с ножом на людей в мечети.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел сегодня утром в городской мечети Гаджи Аббас.
Неизвестный напал на верующих после того, как они закончили утренний обряд и выходили из мечети. Ранены 8 человек, они госпитализированы.
По факту возбуждено уголовное дело. Нападавший задержан.
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