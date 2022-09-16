Нападение с ножом в мечети в Иране

В городе Шираз иранской провинции Фарс неизвестный напал с ножом на людей в мечети.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел сегодня утром в городской мечети Гаджи Аббас.

Неизвестный напал на верующих после того, как они закончили утренний обряд и выходили из мечети. Ранены 8 человек, они госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное дело. Нападавший задержан.