Компанию Uber взломал хакер-подросток

Компания Uber занимается расследованием инцидента, связанного со взломом ее внутренней сетевой инфраструктуры. Как сообщает The Verge, атаковавшим компанию хакером оказался подросток. Он заявил, что водители Uber должны получать более высокую оплату труда, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В беседе с журналистами и представителями ИБ хакер заявил, что ему 18 лет, и что он взломал Uber из-за ее слабой защищенности. По словам представителей компании, хакер взломал Uber, используя социальную инженерию.

Изначально он получил доступ к учетной записи корпоративного мессенджера Slack одного из сотрудников и использовал ее для отправки сообщения, в котором представился хакером и заявил о факте взлома. Однако многие сотрудники Uber изначально подумали, что это шутка. На сообщение о взломе они отвечали смайликами, реакциями под постом и мемами.

Uber в свою очередь подтвердила взлом и сообщила, что связалась с правоохранительными органами. Вскоре после взлома сотрудников компании призвали отказаться от использования Slack.

При этом какая информация была скомпрометирована 18-летним хакером, компания не уточнила. По данным СМИ, злоумышленник получил доступ к репозиторию внутреннего кода Uber, почтовой службе и Slack одного из сотрудников.