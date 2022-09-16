В Китае горит небоскреб крупнейшего оператора телефонной связи

В китайской провинции Хунань горит небоскреб крупнейшего оператора телефонной связи в стране - China Telecom, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что внутри находятся люди, которые не могут покинуть горящее здание. Они публикуют в сети видео из охваченных огнем офисных помещений. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

На момент публикации сообщения огнем охвачены более десяти этажей. Известно, что пожар начался около 15:30 по местному времени (11:30 по бакинскому времени). Огонь начал распространяться по фасаду здания вверх.

Сообщается, что к горящему зданию оператора прибыли около 300 пожарных и 36 единиц техники, и к настоящему времени им удалось сбить пламя на фасаде здания.

Здание было China Telecom было построено в 2000 году и на тот момент было самым высоким в городе - его высота достигает 218 метров.