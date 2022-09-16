https://news.day.az/world/1496109.html На таджико-кыргызской границе возобновилась перестрелка
На таджико-кыргызской границе возобновилась перестрелка
Таджикистан возобновил обстрелы кыргызских сел Колунду и Жаны-Жер.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространила Погранслужба Кыргызстана.
Напомним, ранее главы двух стран достигли договоренности о достижении режима прекращения огня.
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