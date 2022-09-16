Болгария разместила еврооблигации на €2,25 млрд

Минфин Болгарии объявил в пятницу о размещении еврооблигаций на общую сумму €2,25 млрд двумя траншами - €1,5 млрд под 4,125% годовых на семь лет и €750 млн под 4,625% на 12 лет.

Отмечается, что средства необходимы на покрытие дефицита бюджета и выплат по ранее взятым долгам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом общая сумма государственного долга Болгарии составляет около €17,25 млрд, или 22,9% ВВП страны на 2022 год.