https://news.day.az/world/1496162.html Болгария разместила еврооблигации на €2,25 млрд
Болгария разместила еврооблигации на €2,25 млрд
Минфин Болгарии объявил в пятницу о размещении еврооблигаций на общую сумму €2,25 млрд двумя траншами - €1,5 млрд под 4,125% годовых на семь лет и €750 млн под 4,625% на 12 лет.
Отмечается, что средства необходимы на покрытие дефицита бюджета и выплат по ранее взятым долгам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Таким образом общая сумма государственного долга Болгарии составляет около €17,25 млрд, или 22,9% ВВП страны на 2022 год.
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